مواطن مصري يعثر على تماسيح في بحر حادوس ويوجه نداء عاجلا للحكومة (صور+فيديو)

عثر مواطن مصري على تماسيح كثيرة وظهر في مقاطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يناشد السلطات كي تتعامل مع وجود أعداد كبيرة من الأمهات والمواليد الجديدة في بحر حادوس.

وانتشرت على صفحات "فيسبوك"، خلال الساعات القليلة الماضية، مقاطع فيديو وصور يظهر فيها شخص يحمل تمساحا مائيا صغيرا بعد اصطياده له من بحر حادوس.

وكان أحد المواطنين قد اصطاد تمساحا صغيرا من أمام محطة رفع السلام، عقب ظهوره على شاطئ بحر حادوس، في المنطقة الفاصلة بين محافظتي الدقهلية والشرقية.

وأكد صائد التمساح، أنه ليلة أمس الأربعاء تفاجأ بظهور تمساح مائي على سطح ترعة الرفع المتفرعة من بحر حادوس، موضحا أن التمساح بعد ظهوره على سطح الترعة عاد مسرعا للمياه مرة أخرى.

وأوضح أنه بعد دقائق قليلة من عودة التمساح إلى المياه خرج مرة ثانية من المياه على شاطئ الترعة أمام الورشة الخاصة به، وتمكن بعدها من الإمساك به بعد خروجه من المياه، وأقدم على تسليمه لمسؤول محطة المياه لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وأشار صائد التمساح، إلى أن التمساح الذي أمسك به أنثى وعمرها صغير يتراوح ما بين 20 إلى 30 يوما فقط، وطول جسدها بلغ ربع متر.

المصدر: القاهرة 24