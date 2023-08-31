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أهداها البر الصيني الرئيسي إلى تايوان..الاحتفال بعيد ميلاد الباندا العملاقة يوان يوان (صور)

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أهداها البر الصيني الرئيسي إلى تايوان..الاحتفال بعيد ميلاد الباندا العملاقة يوان يوان (صور)
Globallookpress
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احتفلت حديقة حيوان تايبيه يوم الأربعاء، بعيد الميلاد الـ19 لأنثى الباندا العملاقة يوان يوان التي أهداها البر الرئيسي إلى منطقة تايوان.

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ونشرت وكالة "شينخوا"، صورا للباندا العملاقة يوان يوان وهي تستمتع بوجبة عيد ميلادها في حديقة حيوان تايبيه بتايوان جنوب شرقي الصين. 

أهداها البر الصيني الرئيسي إلى تايوان..الاحتفال بعيد ميلاد الباندا العملاقة يوان يوان (صور)
أهداها البر الصيني الرئيسي إلى تايوان..الاحتفال بعيد ميلاد الباندا العملاقة يوان يوان (صور)

والباندا العملاقة حيوان ضخم من عائلة الدب، موطنه الأصلي جنوب وسط وجنوب غرب الصين، يتميز بالهالات السوداء حول عينيه وأذنيه وباستدارة جسمه، ويميزه فروه الثخين الذي يحميه من البرد، وهو مهدد بالانقراض.

أهداها البر الصيني الرئيسي إلى تايوان..الاحتفال بعيد ميلاد الباندا العملاقة يوان يوان (صور)
أهداها البر الصيني الرئيسي إلى تايوان..الاحتفال بعيد ميلاد الباندا العملاقة يوان يوان (صور)

المصدر: "شينخوا" + RT

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