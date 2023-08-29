بيع مسدس إلفيس بريسلي بـ200 ألف دولار في مزاد علني (فيديو)

أعلنت شركة Rock Island Auction للمزادات أنه تم بيع مسدس المغني الأمريكي الشهير، إلفيس بريسلي، في مزاد علني بمبلغ 200 ألف دولار تقريبا.

وقالت الشركة إن "سعر مسدس Smith & Wesson موديل 53 المطرز بالنقوش الذي يعود إلى إلفيس بريسلي 199.750 دولارا، أي ضعف القيمة القصوى التي تم تقييمه بها".

وأقيم المزاد في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 25 إلى 27 أغسطس.

وتم إهداء المسدس لبريسلي في نوفمبر 1976، قبل أشهر قليلة من وفاته. وتم تزيين المسدس بالكامل بالنقوش، ويوجد فوق المقبض نسر ذهبي وعلم الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي