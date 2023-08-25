يعمل بلوحة مفاتيح مدمجة.. بيع أول أجهزة "آبل" في مزاد مقابل 223 ألف دولار بالولايات المتحدة

شهدت دار مزادات "آر آر" ومقرها في بوسطن، بيع جهاز من أول أجهزة الحاسوب الشخصية التي صنعتها شركة "آبل" ووقع عليها أحد مؤسسي الشركة ستيف وزنياك، في مزاد بأكثر من 223 ألف دولار.

ووفقا لدار مزادات "آر آر"، التي شهدت عملية العرض يوم الخميس، استعيد الجهاز "آبل-1" لحالته الأولى، وأصبح يعمل بلوحة مفاتيح مدمجة، وكان سعر الجهاز في الأصل 666 دولارا، لكن كان من المتوقع أن يباع بنحو مائتي ألف دولار.

وحمل جهاز "آبل-1" توقيع "ووز" اختصارا لوزنياك، وظهر في فعالية بجامعة براينت عام 2017.

وحصل عليه شخص باعه عام 1980 في معرض لهواة الحواسيب في ولاية ماساتشوستس، واستخدم حتى الثمانينيات، وأعيد لحالة التشغيل الأصلية هذا العام على يد خبير آبل كوري كوهين، كما اشتراه مقتني تحف.

وبيع أثناء العرض في المزاد، إعلان مكتوب بخط اليد للحاسوب "آبل-1" كان جوبز هو من كتبه، مقابل 176 ألف دولار، كما بيع شيك رقم 2 من شركة آبل بتوقيع جوبز ووزنياك، يرجع تاريخه إلى 19 مارس 1976، مقابل أكثر من 135 ألف دولار.

يذكر أنه نحو 200 جهاز صنعت في مرأب ستيف جوبز، أحد مؤسسي الشركة، في لوس ألتوس بكاليفورنيا بين عامي 1976 و1977، وساعد ذلك في انطلاق الشركة.

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المصدر: أ ب