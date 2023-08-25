بالفيديو.. فيضانات تغمر مناطق إقليم بريموريه الروسي

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حالة الطرقات في مناطق إقليم بريموريه الروسي وذلك بعد أن اجتاحته الفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن 27 منطقة في الإقليم المذكور باتت معزولة عن خطوط النقل البري العامة بسبب الفيضانات، فيما قدرت الخسائر الأولية الناجمة عن الفيضانات بـ 7 مليارات روبل.

وتعرضت البنى التحتية لأضرار جسيمة كما تضررت شبكات إمداد المياه في العديد من مناطق الإقليم، وتم إغلاق الطريق السريع خاباروفسك-فلاديفوستوك جزئيا، وجنح قارب شراعي كبير نحو الشاطئ في فلاديفوستوك.

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وتقوم فرق الإنقاذ في الإقليم حاليا بدوريات في الشوارع للمساعدة وإجلاء الناس، وتعمل وزارة الطوارئ الروسية على التنسيق مع كافة الجهات المختصة لتقديم المساعدة للمتضررين.

المصدر: RT+وكالات روسية