صحفي أمريكي يطلب يد زميلته خلال تسجيلها عرضا ترويجيا في غرفة الأخبار (صور + فيديو)

فوجئت مذيعة أمريكية خلال تسجيل عروض ترويجية لقناة WRCB TV التابعة لشبكة NBC، بزمليها يقتحم الأستوديو محملا بالأزهار وخاتم الخطوبة ويعرض عليها الزواج.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن مذيعة الأخبار كورنيليا نيكلسون كانت تسجل العروض الترويجية في نهاية الأسبوع الماضي، ولم تتوقع أبدا أن تصبح قصة إخبارية بعد أن عرض عليها زميلها الصحفي رايلي ناغل، الزواج.

وعلى الرغم من أن نيكولسون وناجل يتواعدان ويعرفان بعضهما البعض منذ أن التقيا أثناء العمل في محطة تلفزيون بيلينغز، مونتانا، إلا أنها تفاجأت بالعرض خلال التسجيل.

وقال ناجل قبل أن يشرح السبب الحقيقي وراء زيارته لموقع التصوير "هذا صحيح يا كورنيليا، لدي تقرير خاص للغاية".

وأضاف "أنت تدفعينني دائما لأكون أفضل في الأخبار والجوانب الأخرى من حياتي، واعتقدت أنه سيكون من المناسب أن أطرح عليك هذا السؤال هنا منذ أن التقينا في الأخبار"، بعد أن التقينا في عالم الأخبار".

وبعد ذلك جثا على ركبته وسألها: "هل تتزوجيني"؟ فردت "هذا يجعلني أبكي.. نعم أوافق"، ومدت إليه يدها ليضع الخاتم في إصبعها، ثم تعانقا.

وقالت نيكولسون لصحيفة "نيويورك بوست" إنها تعلم أن العرض قادم ولكن لم يكن لديها أي فكرة أنه سيكون في استوديو التلفزيون.

وأضافت للصحيفة: "عندما أتذكر الماضي، كان مثل حطام عصبي.. كانت يداه ترتجفان.. لم أره قط متوترا إلى هذا الحد على الإطلاق"، مردفة بالقول: "مجرد مشاهدة ذلك مرة أخرى لا أستطيع أن أصدق أنه فعل ذلك حقا.. هذا جنون."

ونشرت نيكولسون صورا لما بعد العرض على حسابها بموقع "فيسبوك".

المصدر: وسائل إعلام أمريكية