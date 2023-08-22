السعودية.. قصيدة للمستشار تركي آل الشيخ تثير تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل

نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ قصيدة شعرية تنوعت أبياتها بين الحديث عن الناس والدنيا والحلم واليأس، ما أثار تفاعلا كبيرا.





وعلى حسابه في منصة "إكس"، كتب المستشار تركي آل الشيخ قصيدة حصدت تفاعلا كبيرا، جاءت أبياتها كالآتي: "

تتغير الدنيا .. ويتغير الناس

وماعاد تلقى لك .. من الناس صاحب

على كثر ما مروا .. أشكال .. وأجناس

وعلى كثر ماشفت .. صادق وكاذب

عرفت ساقي الكاس .. يشرب من الكاس

وعرفت إن الناجح .. أصلن محارب".

وأضاف آل الشيخ في قصيدته: "

وإن طحت ما والله أحد قال لا بأس

ولا يصنع الرجال .. غير المصاعب

قم قد ما تقدر .. لو الوضع منحاس

واشرب مرار .. وخض جميع التجارب

اطلع جبل حلمك .. رغم قوة الياس

الين ماتوصل .. لأعلى المراتب".

وأكمل المستشار تركي آل الشيخ قصيدته قائلا: "

لاتصير متكدر ولا تصير حساس

ولا تلوم الناس .. ولا تعاتب

ولا تخلي قلبك .. الـ كل عسّاس

يصير بابٍ .. بس بابٍ موارب

اقطع طريق .. أحبابك اللي بلا ساس

اللي لهم ..غايات فيك .. ومآرب

ولا تلتفت خلفك .. وعش رافع الراس

خلك سماء .. تحوي جميع الكواكب

لولا الضياء .. ماشافت العين الأدماس

ولولا المشارق .. ماعرفنا المغارب

وترى الأمور .. بساعة الضيق تنقاس

وإلا الرخاء كلن .. صديقٍ وصاحب".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع قصيدة تركي آل الشيخ، حيث أعاد عدد كبير من النشطاء نشرها مع التركيز على أبيات محددة فيها تعبيرا عن إعجابهم، وعلق أحدهم قائلا: "صح لسانك"، وأضاف آخر: "ولا يصنع الرجال غير المصاعب..أنا أشهد .. صح لسانك يابو ناصر".

ولا يصنع الرجال غير المصاعب



انا اششششهد .. صح لسانك يابو ناصر https://t.co/NTpeIvBtQ1 — abdulrhman🇸🇦 (@Abdulrhman_s_f) August 22, 2023

المصدر: RT