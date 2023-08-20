مقتل صاحبة متجر في كاليفورنيا لرفعها علم المثليين والشرطة تقتل المهاجم

لقيت صاحبة متجر ملابس مصرعها في كاليفورنيا بعد إطلاق النار عليها، على خلفية نزاع لرفعها علم المثليين "قوس قزح" خارج متجرها، حسبما ذكرت السلطات.

وأكد مسؤولو الشرطة في مقاطعة سان برناردينو وفاة لورا آن كارلتون البالغة من العمر 66 عاما في موقع إطلاق النار ليل الجمعة.

وأوضح مسؤولو الشرطة أن شجارا وقع في متجر الملابس الخاص بلورا، تلفظ خلاله المشتبه بعبارات مهينة بشأن علم "قوس قزح" الذي كان معروضا خارج المتجر، ومع تطور الخلاف قام المشتبه به بإطلاق النار على كارلتون، وانسحب من موقع الحادث بسرعة.

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وتمكن ضباط الشرطة من تحديد مكان المشتبه به المسلح، حيث قتل برصاص رجال الشرطة في مواجهة معهم، ولم يتم التعرف على هوية الرجل حتى يوم الأحد.

وخلفت كارلتون التي كانت تفضل بأن تدعى لوري، وراءها زوجها وتسعة أطفال في أسرة مختلطة.

كانت لورا تمتلك متجر ماغ دوت باي للملابس وتديره في سيدار غلين. وهي منطقة نائية تقع في جبال سان بيرنادينو على بعد 96 كلم تقريبا شرقي مدينة لوس أنجلس.

وتصنف الجهات الأمنية حوادث معارضة علم مجتمع المثليين بأنها جرائم كراهية.

المصدر: AFP