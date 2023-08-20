الأوروبيون مصدومون بالسياح البريطانيين والأمريكيين

ذكرت CBS News أن الأوروبيين مصدومون بتصرفات السياح الأمريكيين والبريطانيين.

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وتحدثت مذيعة القناة دانا جيكوبسون، أن القارة الأوروبية سجلت سلسلة من الحوادث المختلفة أبطالها السياح من الولايات المتحدة وبريطانيا.

فمثلا، لم يغادر سائحان أمريكيان وهما في حالة سكر، برج إيفل قبل إغلاق أبوابه وأمضيا الليل هناك وبعد أيام قليلة صعد رجل آخر إلى أعلى البرج ونزل بالمظلة منه.

من جهته قال مراسل القناة في روما: "من نحو ألف سائح يزورون نافورة تريفي كل ساعة، يوجد هناك أحد يمكن وصفه بـ"الخروف الأسود" ولكن يبدو أن مثل هؤلاء الأشخاص موجودون في كل مكان في العام الجاري، في جميع أنحاء المدينة والبلاد وأوروبا".

وذكر حادثا مشهورا عندما نحت سائح بريطاني اسمه على جدران الكولوسيوم، الأمر الذي صدم شهود العيان.

وتابع: وفي البندقية قفز سائح بريطاني آخر، متجاهلا التحذيرات من ارتفاع 5 طوابق في قناة وهبط على الماء".

من جهتها دعت وزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانكي الحكومات الأوروبية لتشديد الإجراءات تجاه السياح الأجانب العنيفين.

المصدر: نوفوستي