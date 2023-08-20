كائن أسطوري في إحدى غابات أمريكا يثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

تستمر الشائعات عن مخلوق كبير مشعر يشبه الإنسان يسمى "ذو القدم الكبيرة" أو "ساسكواتش" بالإنجليزية، ويعيش في غابات أمريكا الشمالية.

وعلى الرغم من آلاف المشاهدات التي تم الإبلاغ عنها، لم يكن هناك أبدا تأكيد لوجود المخلوق. وتحدث معظم المشاهدات عادة في شمال غرب المحيط الهادئ.

وتم الإبلاغ عن 676 مشاهدة أو مواجهة مزعومة في ولاية واشنطن لهذا المخلوق، و445 في كاليفورنيا، وفقا لمنظمة "Bigfoot Field Researchers Organization".

وبين الحين والآخر، يتداول رواد مواقع التواصل فيديوهات للكائن، الذي يمكن اعتباره أسطوري، لكن تبقى أكثر المقاطع المميزة التي اعتبرها العديد من أفضل المشاهد التي تم التقاطها، تلك الذي سجلها صياد يدعى جو هايكليف في غابات المسيسيبي.

وفي تعليق أسفل فيديو على "يوتيوب" مدته دقيقتين، أوضح هايكليف أنه صادف المخلوق وهو يمزق لحاء جذع شجرة ويطرحه على الأرض. وأضاف أنه كان خائفا من الوحش ذو الشعر الأشعث، بعد أن عثر عليه في رحلة صيد.

This is the stabilized version of the Patterson-Gimlin Bigfoot footage. pic.twitter.com/wJ2PObZuN5 — Archeology and History (@archehistory) August 16, 2023

وقال الصياد: "كنت في الخارج لاصطياد الخنازير أجلس في جزء من المستنقع، ثم سمعت ضوضاء خلف شجرة، لم أستطع تصديق عيناي. كان هذا الشيء الأسود الضخم جاثما بجوار شجرة سرو ميتة على بعد حوالي 50 ياردة".

وتابع: "اعتقدت أنه خنزير، لكنني رأيت أكتافا كبيرة ورأسا منتصبا، بدا الأمر وكأنه كان يحفر الجذع. كانت غريزتي الأولى هي الركض بعيدا، ولم أفكر حتى في إطلاق النار".

وزعم هايكليف أن طول المخلوق كان 7 أقدام، ولم يكن يشبه الدب. وعبر العديد من المشاهدين عن ذهولهم من اللقطات، حيث اعتقد الكثيرون أنه رجل كبير وليس حيوانا.

المصدر: نيويورك بوست