"سمكة ومجرم غير متوقع".. كشف الفاعل في حادثة انقطاع الكهرباء بولاية نيوجيرسي الأمريكية (فيديو)

أعلن مسؤولون أمريكيون أن انقطاع الكهرباء عن جزء من بلدة سايرفيل بولاية نيوجيرسي قبل أسبوع كان بسبب مجرم غير متوقع وهو سمكة أسقطها فيما يبدو طائر على أحد محولات التيار الكهربائي.

وقالت شرطة سايرفيل إن عمال شركة نيوجيرسي المركزية للطاقة والضوء الذين كانوا يعملون على استعادة التيار الكهربائي في 12 أغسطس، وجدوا سمكة على المحول.

وأضافت الشرطة في منشور طريف على صفحتها في "فيسبوك": "نحن نخمن أن طائرا أسقطها وهو يحلق فوقنا".

وأضافت أن المشتبه به "شوهد آخر مرة وهو يطير جنوبا". وحثت القراء على عدم محاولة القبض عليه لأنه "على الرغم من أنه لا يعتقد أنه مسلح، إلا أنه لا يزال خطيرا للغاية".

المصدر: أ ب