صور رونالدو تلاحق عارضة الأزياء إيرينا شايك وسط أنباء عن علاقتها بلاعب شهير

لا تزال صور النجم البرتغالي لكرة القدم كريستيانو رونالدو تلاحق عارضة الأزياء العالمية إيرينا شايك، في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أنباء عن ارتباطها بنجم شهير لكرة القدم الأمريكية.

وبعد أكثر من 7 سنوات على انفصالهما، يتعمد متابعو إيرينا شايك وضع تعليقات على صورها، عبارة عن صور للاعب نادي "النصر" السعودي رونالدو، وصور لعشيقته جورجينا، في حين أنها لا تعطي أهمية لهذه التعليقات.

وحسب صحيفة marca الإسبانية، بدأت شايك، البالغة من العمر 37 عاما، مؤخرا في مواعدة اللاعب المعتزل لكرة القدم الأمريكية توم برادي.

المصدر: RT