السعودية.. سائح أجنبي يوثق مشاهد ساحرة تحت زخات الأمطار وبين شلالات في وادي "لجب" (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه سائح أجنبي في المملكة، يظهر خروج سياح من وادي "لجب" في جازان أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو الذي نشرته قناة "الإخبارية، حيث أظهر الفيديو مغادرة قائدي المركبات الوادي وشلالات المياه تنسكب كالسحر وسط زخات المطر الغزير.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاحتماعي مع هذا المنظر "الساحر"، فيما حذر بعضهم من خطورة المرور بهذا الوادي أثناء هطول الأمطار.

وعلق أحدهم قائلا: "وربي الأيام هذي صرت أشوف مناطق وصور بالمملكة تهببل يا ناس وش الجمال هذا كله"، وأضاف حساب آخر: "الله الله يالأجواء..وادي لجب من أجمل أودية المملكة ويعتبر مكان سياحي جميل جدا".

روعة — Ezz (@almo3tzel) August 19, 2023

المصدر: RT