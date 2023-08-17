الشرطة الأمريكية تعثر على لص اختبأ في أنابيب الصرف الصحي (فيديو)

استعانت الشرطة الأمريكية بطائرة مسيرة "درون" لملاحقة مطلوب تسبب بحادث سير بعد أن حاول سرقة طرد من شرفة أحد المنازل.

وكان المتهم قد حاول سرقة طرد كان موضوعا على شرفة أحد المنازل في ولاية جورجيا، وبعدما فشل فر من المكان، متسببا في وقت لاحق بوقوع حادث سير.

وأظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا الطائرة المسيرة أن المشتبه به لم يخرج من مكان اختبائه إلا عندما نشر الضباط كلب K-9 (أي كلب بوليسي).

وتتبعت الشرطة تحركات المشتبه به الفار، حتى تمكنت في النهاية من العثور عليه في مجاري الصرف الصحي. وقد وضع الرجل في السجن بعد إخضاعه للفحص الطبي للتأكد من عدم تعرضه للعض من قبل الكلب، كما تلقى العلاج بسبب تعرضه لرذاذ الفلفل. ويواجه العديد من التهم، من بينها السرقة، وعرقلة عمل الشرطة، وحيازة المخدرات.

من جانبه، أشار مكتب قائد الشرطة بمقاطعة فاييت في جورجيا، إلى أن شرطة الولاية تستخدم الطائرات المسيرة لأغراض عدة منها ملاحقة الفارين، مشيرا إلى أن العملية تمت الأسبوع الماضي.

المصدر: "ميرور"