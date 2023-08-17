ركاب يفرون من حافلة اشتعلت فيها النار على طريق سريع في الأرجنتين (فيديو)

أظهرت مشاهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي فرار ركاب حافلة في الأرجنتين بعد اندلاع النار فيها على طريق سريع.

وقع الحادث في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، يوم أمس الأربعاء.

وحسب وسائل إعلام محلية فإن الحريق نجم عن عطل كهربائي، مؤكدة أنه لم يصب أحد، لكن الحادث غير المتوقع فاجأ سائقي السيارات الآخرين وتأثرت حركة المرور.

Dramatic video shows passengers escaping from a bus in Argentina after it caught fire on the side of a busy road.#viralvideopic.twitter.com/ZHVHf5HHOt — Prem Prakash Rai 🇮🇳 (@iampremrai) August 17, 2023

وفي بداية الفيديو، يمكن رؤية حريق صغير في مؤخرة الحافلة والركاب يفرون منها. وبعد ثوان، اشتدت النيران وأدت إلى احتراق الحافلة بشكل كامل.

وقد امتدت النيران إلى الطريق السريع بسبب تسرب الوقود وشوهدت سيارات تمر عبر الإسفلت المشتعل، قبل قطع الطريق بالكامل.

المصدر: RT