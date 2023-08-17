عرض استثنائي من نجمة إباحية لمساعدة ضحايا حرائق ماوي(صور)

كشفت نجمة موقع OnlyFans الإباحي ماريا كاسياس، أنها سترسل لقطة تعري واحدة إلى كل شخص يتبرع بما لا يقل عن 10 دولارات، للمساعدة في أزمة حرائق غابات ماوي في ولاية هاواي الأمريكية.

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وتعرضت ماوي، وهي وجهة سياحية شهيرة، لواحدة من أكثر حرائق الغابات دموية في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن. وأسفر الحريق عن مقتل ما لا يقل عن 106 أشخاص، وتدمير البلدات وتشريد السكان.

وجذبت الطريقة الفريدة التي استخدمتها كاسياس، البالغة من العمر 22 عاما، لجمع الأموال للجزيرة 1.3 مليون مشاهدة على منصة "X"، المعروف سابقا باسم "تويتر"، حيث نشرت الرسالة الصادمة.

وجاء في المنشور: "أرسل لقطة تعري إلى كل من يتبرع بما لا يقل عن 10 دولارات إلى حملة جمع التبرعات في حرائق ماوي. أنا أحب هذه الجزيرة الجميلة كثيرا".

ومنذ ذلك الحين، جمعت الشابة أكثر من 7400 دولار من التبرعات، مما يعني أنها أرسلت أكثر من 740 صورة عارية لها إلى المعجبين!

وقالت كاسياس لصحيفة "The Post" إنها ليست "وسيلة للتحايل"، إنها ترسل الأموال حقا إلى ضحايا ماوي. وأضافت: "أريد فقط نشر الخبر، وأن يتوقف الناس عن التفكير بأنها وسيلة للتحايل. أحب هذه الجزيرة وسأفعل أي شيء من أجلها. المال لن يذهب لجيبي، وهو ليس عرضا ترويجيا لأي شيء سوى جمع الأموال".

وكتبت في قصة على "انستغرام": "ماوي مكان مقدس وجميل وهناك بعض الأشياء الفظيعة التي تحدث الآن. إنهم يحتاجون حقا إلى مساعدتنا". وتأمل كاسياس أن استخدام دورها كمؤثر يمكن أن يحقق بعض الخير.

وأشارت إلى أن جميع العائدات التي يتم جمعها ستذهب مباشرة إلى المتضررين من هذه الكارثة: "لقد شكلت فريقا لمساعدتي في توزيع هذه الأموال على العائلات والأسر وتلك التي تحتاج إلى إغاثة فورية".

المصدر: نيويورك بوست