"جنون باربي" يصيب توأما بريطانيا.. أنفقتا ثروة لتصبحا أيقونة بلاستيكية (صور)

قامت عاشقتا "Barbiecore" ديزي ودوللي سيمبسون، وهما توأم تبلغان من العمر 26 عاما من المملكة المتحدة، بدفع أكثر من 200 ألف دولار لتصبحا أيقونة بلاستيكية منحوتة بشكل مثالي.

وخضع التوأم لسلسلة من العمليات الجراحية التجميلية منذ عام 2020، بما في ذلك تكبير الثدي وشد الشفرين وجراحة الأنف ورفع المؤخرة البرازيلية.

كما قام التوأم بتغيير كلي لملامح الوجه من خلال البوتوكس، بالإضافة إلى عدد كبير من الإجراءات التجميلية الإضافية على الشفاه والذقن والخدين والفكين. وكان التحول إلى شابتين رائعتين بلا عيوب هو الحلم المشترك للثنائي منذ نعومة أظافرهما.

وقالت دوللي: "قبل القيام بالعمليات لم نكن نشعر بأنوثتنا، ولا بأن مظهرنا يتوافق مع شخصياتنا وأنماطنا. نفضل أن نبدو مثل دمى باربي".

وأضافت: "لطالما أحببنا مظهر الفتيات الشقراوات اللامع، بسمرة مدهشة وثدي كبير يشبه الدمى. عندما كنا صغارا لم نكن نعرف كيف سنقوم بذلك، لم نكن على دراية بالجراحة.. لكن الآن بعد التقدم في السن بما يكفي أصبح كل شيء واضحا".

المصدر: نيويورك بوست