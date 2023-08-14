هل أنتم عباد الله؟.. أربعيني يثير هلعا داخل طائرة (فيديو)

ألقت السلطات الأسترالية القبض على راكب كان على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الماليزية، بعد إثارته حالة من الهلع داخل الطائرة، مما أجبر الطاقم على الهبوط في سيدني.

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ويظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، رجلا يدعى محمد ويبلغ من العمر 45 عاما، وهو يصرخ على الركاب قائلا إنه "عبد الله"، ثم يجبرهم على تكرار نفس العبارة.

ومع اشتداد احتقان الرجل، الذي كان ممسكا بحقيبة ظهر سوداء بين ذراعيه، ويشير بإصبعه إلى أحد الركاب صارخا: "هل أنتم عباد الله.. قل ذلك!"، فردد الراكب الخائف عبارة "أنا عبد الله".

ولاحقا، هبطت الرحلة "MH122 Airbus-a330" في سيدني، وتم عزل الطائرة في نهاية أحد المدرجات، ونقل الركاب إلى جزء آخر من الطائرة. وقام الطاقم بفحص الحقيبة ليتأكدوا أنها لا تتضمن أي شيء خطير.

وبعد السيطرة على الوضع، ألقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية القبض على الرجل، وتم إجلاء الركاب بسلام من الطائرة.

المصدر: ديلي ميل