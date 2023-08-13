توقيف 3 أشقاء للاشتباه بقتل مسنّة 77 عاما وسرقة مصاغها في تونس

أذنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة المنستير التونسية بفتح تحقيق في جريمة راح ضحيتها سيدة ذات 77 عاما، وتم إلقاء القبض على 3 أشقاء للاشتباه بارتكابهم الجريمة البشعة.

وذكر ذلك مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا، يوم الأحد، مشيرا إلى أن الجريمة وقعت يوم السبت الذي قبله في منطقة بئر الطيّب.

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وأكد المصدر ذاته أنّه بعد إلقاء القبض على الأشقاء الثلاثة تبيّن أنّ على ملابس أحدهم آثار دماء.

بدورها، كشفت الأبحاث الأولية أنّ دوافع ارتكاب الجريمة هي السرقة، إذ وقع تعنيف المتوفاة وسلب مصاغها الذي تقدر قيمته بحوالي 60 ألف دينار تونسي (نحو 20 ألف دولار)، وجرى الاحتفاظ بالأشخاص الثلاثة المشتبه فيهم على ذمة التحقيق.

يُشار إلى أن ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق والطبيب الشرعي وأعوان الشرطة الفنية وفرقة الأبحاث للحرس الوطني، كانوا قد توجهوا إلى عين المكان وقاموا بالمعاينات اللازمة، وفق ما أكده المصدر ذاته.

المصدر: جوهرة إف إم