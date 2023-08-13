9 إصابات ونجاة رضيع بأعجوبة بعد اقتحام سيارة مخيما على ساحل ويلز البريطاني

أعلنت شرطة "دايفد بويوز" البريطانية، اليوم الأحد، إصابة 9 أشخاص بجروح جراء فقدان سائق السيطرة على مركبته واقتحم خيمة على ساحل ويلز.

وقالت الشرطة إن شخصين على الأقل أصيبا بجروح خطيرة في الحادث في وقت متأخر من ليلة السبت وتم نقل شخص آخر بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى، كما كان ركاب السيارة من بين الجرحى.

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من جهتها، قالت كلير هاريس، مالكة موقع "نيوغيت" للتخييم مع زوجها، إن السيارة كانت مسرعة وفقدت السيطرة وتدحرجت إلى منطقة حيث نصب الناس خياما على العشب المفتوح الذي يطل على ساحل بيمبروك شاير.

وأضافت: "كانت السيارة تتسارع نزولاً من التل، وأدركت أنها بحاجة إلى الإبطاء وحاولت الفرملة ... انقلبت وتدحرجت عدة مرات، وتحطمت في الخيمة"، وقالت "إن رضيعا في الخيمة نجا بأعجوبة ولم يصب بأذى".

وبيّنت هاريس أن بعض المخيّمين الحاصلين على تدريب طبي سارعوا إلى رعاية الجرحى ووصلت طواقم الطوارئ بسرعة.

المصدر: أ ب