العراق.. قاض يتعرض لمحاولة قتل على يد ابنه طعنا والسلطات تعتقل الجاني بطريقة قانونية ذكية

تمكنت الشرطة العراقية من القبض على شاب أقدم على طعن والده بالسكين، وذلك بعد أن لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة ليتبين من خلال المتابعة أنه كان يحاول الفرار عبر مطار العاصمة بغداد.

وكان مصدر أمني قد أفاد، يوم السبت، بتعرض قاضٍ في إحدى محاكم العاصمة بغداد للطعن على يد ابنه. وقال المصدر إن قاضيا في محكمة جنايات الكرخ تعرّض للطعن من قبل ابنه مستخدما السلاح الأبيض "السكين"، مبينا أن "الحادثة وقعت في منطقة حي تونس، وأثناء حضور عنصر الحماية لنقله إلى المتسشفى قام الابن بطعنه مرة أخرى ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة.

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وذكر المصدر أن "القاضي حالته الصحية مستقرة، وبعد تشكيل فريق عمل ومتابعة الكاميرات رصدت الابن متوجها إلى مطار بغداد وتم التبليغ عنه وتعميم مواصفاته وتم اعتقاله داخل مطار بغداد الدولي".

المصدر: وكالات عراقية