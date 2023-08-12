أمريكية تدخل موسوعة غينيس بأطول لحية لأنثى في العالم (صور + فيديو)

دخلت سيدة أمريكية تدعى إيرين هانيكوت وتقطن في ولاية ميشيغان، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية وذلك بعد أن أضحت صاحبة أطول لحية لأنثى في العالم.

وقال مسؤولو غينيس في بيان إن إيرين هانيكوت البالغة من العمر 38 عاما، تملك "أطول لحية لسيدة بطول 11.8 بوصة (30 سم)"، مؤكدة أن لحيتها طبيعية تماما ولا تأخذ أي هرمونات أو مكملات.

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وأضافت أن إيرين هانيكوت مصابة بمتلازمة تكيس المبايض (PCOS)، حيث يسبب ذلك المرض بعض الاختلالات الهرمونية للمصابات به وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى غزارة في نمو الشعر على الوجه، كما هو الأمر في حالة هانيكوت.

وأوضحت غينيس أن "هانيكوت كانت تعمد في مراهقتها إلى استخدام منتجات إزالة الشعر والحلاقة بالشفرة للحفاظ على بشرة وجهها".

وصرحت هانيكوت بأنه بعد أن أصبحت في الـ13 من عمرها اعتادت على حلاقة وجهها 3 مرات في اليوم على الأقل، لافتة إلى أنها في النهاية فقدت جزءا من بصرها، وبدأت تشعر بالتعب من الحلاقة".

/ guinnessworldrecords.com

/ guinnessworldrecords.com

Erin Honeycutt used to have to shave three times a day. Now, she's proud of her record-breaking beard! — Guinness World Records (@GWR) August 9, 2023

وقررت السيدة الأمريكية بعد كل ذلك المجهود إطالة لحيتها.

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وكان الرقم القياسي السابق مسجلا لصالح الأمريكية فيفيان ويلر البالغة من العمر 75 عاما، إذ بلغ طول لحيتها 10.04 بوصة (25.5 سم).

وذكر موقع "غينيس" أن متلازمة تكيس المبايض لم تكن العقبة الصحية التي عانت منها هانيكوت في حياتها، فقد تم بتر النصف السفلي من إحدى ساقيها بعد أن أصيبت بعدوى بكتيرية أثناء إقامتها في المستشفى لعلاج إصابة في القدم.

وقالت إن "ساق هانيكوت أصيبت بالتسمم والغرغرينا قبل بترها"، لكن الأخيرة أكدت أنها ستمضي قدما في حياتها.

كما تعرضت المرأة للإصابة بسكتة دماغية ناجمة عن ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى ضعف في البصر.

المصدر: موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية