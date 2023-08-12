هبوط اضطراري لطائرة في طريق مزدحمة بالسيارات جنوب غرب بريطانيا (فيديو)

قالت وسائل إعلام بريطانية إن أحد الطرق الرئيسية الخارجية المزدحمة بالسيارات جنوب غرب المملكة شهدت حادثة هبوط اضطراري لطائرة صغيرة.

واضافت أن الطائرة الخفيفة قامت هبوط اضطراري على طريق مزدحم في غلوسيسترشاير بعد الاشتباه في وجود عطل بالمحرك.

وذكرت صحيفة "الغارديان" أنه تم إغلاق الطريق لأكثر من ساعتين بعد الحادث.

وصرح متحدث باسم الشرطة: "تم إبلاغنا قبل السادسة مساء بقليل اليوم بأن طائرة خفيفة هبطت على A40 Golden Valley".

وأكدت الشرطة أن طاقم الطائرة نجا وكذلك ركاب السيارات المارة من كارثة كان من الممكن أن تحصل، علما أن الطائرة لم تصطدم بأي سيارة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه تم نقل الطائرة إلى مكان حجز مؤقت.

وقال جيسون آيفي، مدير مطار غلوسيسترشاير، إن الطائرة كانت في طريقها إلى ستافرتون، حيث يوجد مقرها عادة، وإن المطار أغلق نتيجة للحادث.

وأضاف لـ"بي بي سي": "نحن ندرك أن طيارا اضطر إلى القيام بهبوط اضطراري على الطريق السريع العام بسبب اشتباه في عطل في المحرك.. نحن نحقق حاليا لمعرفة ما حدث ولماذا".

وأفاد فرع التحقيق في الحوادث الجوية بأن التحقيق في الحادث قد بدأ.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية