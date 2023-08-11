بسبب عدم الكفاءة .. فصل 61 مدير مدرسة من وظائفهم في مقاطعة صغد بطاجيكستان

أعلنت رئيسة دائرة التربية والتعليم بمقاطعة صغد في طاجيكستان، مادينا نابيزودا، عن فصل 61 مدير مدرسة من وظائفهم بسبب عدم الكفاءة.

وأوضحت نابيزودا في مؤتمر صحفي أن مدراء المدارس المفصولين لم يجتازوا اختبار الكفاءة، ولم يتمكنوا من الإجابة حتى عن أبسط الأسئلة المتعلقة بالمنهج.

وأضافت: استنادا لنتائج اختبار الكفاءة، تم فصل 61 مدير مدرسة من وظائفهم.

وأكدت نابيزودا أن هذا لا يعني أن المدارس ستُترك بدون مدراء.

ولفتت إلى أن التعيينات للوظائف الشاغرة قد بدأت بالفعل، وبحلول العام الدراسي الجديد ينبغي أن تتم الموافقة على المتقدمين المؤهلين.

ولم تستبعد رئيسة دائرة التربية إمكانية عودة من لم يتمكنوا من اجتياز الاختبار الأول، إذا اجتازوا المحاولة الثانية بنجاح.

وتشير البيانات الرسمية لوجود 946 مؤسسة تعليمية في مقاطعة صغد، يتلقى فيها التعليم أكثر من 500 ألف شخص.

المصدر: سبوتنيك