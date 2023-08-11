مصرية تخطف زوجها بسبب منشور على فيسبوك.. والأمن يتحرك! (صورة)

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر من ضبط 4 أشخاص بالقاهرة، لقيامهم بالتعدي على أحد الأشخاص بالضرب وإحداث إصابته.

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وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات الواقعة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص 3 سيدات ورجل، وبصحبتهم زوج إحدى السيدات الثلاث موثقا بالحبال وبه عدة إصابات كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

بمناقشة المجني عليه قال إنه لوجود خلافات بينه وبين زوجته استدرجته لمحل إقامتها طرف والدتها بدعوى إنهاء الخلافات بينهما، إلا أنه فوجئ لدى وصوله باستعانتها بباقى المذكورين وتعدوا عليه بالضرب مُحدثين ما به من إصابات وتكبيله على النحو المُشار إليه، وتصويره باستخدام هاتف محمول ضبط بحوزة إحدى المتهمات.

وبمواجهة المشكو في حقهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لقيام المجني عليه بالتشهير بالأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية