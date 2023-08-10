الرئيس التونسي يكرم تلميذة تحدت المرض ونالت معدلا ممتازا (صورة + فيديو)

كرّم الرئيس التونسي، قيس سعيّد، خلال الاحتفال بـ"يوم العلم" بقصر قرطاج الخميس، التلميذة آية الحاجي التي تحدت المرض ونجحت بمعدل 18.89 وارتقت إلى السنة الثانية علوم.

والتلميذة آية الحاجي أصيلة معتمدية حاسي الفريد بولاية القصرين وسط غرب تونس.

وقالت إذاعة "موزاييك" إن الرئيس زار مساء الخميس 20 أبريل 2023 التلميذة آية حاجي التي أذن بنقلها إلى المستشفى العسكري بتونس العاصمة للاطمئنان على صحتها إثر نشر وضعها الصحي والاجتماعي عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

ونقلت التلميذة آية حاجي بسيارة إسعاف مجهزة من منزلها الكائن بمعتمدية حاسي الفريد، إلى المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة لتلقي العلاج، بعد تفاعل السلط الجهوية مع وضعها الصحي والاجتماعي الصعب.

وتبلغ آية حاجي من العمر 16 عاما وقد توقفت عن الدراسة لشهرين تقريبا بسبب مرض غير معروف ألمّ بها وألزمها الفراش.

المصدر: "موزاييك"