 
مباشر

الشرطة الأردنية توقف شخصا لقيادته سيارته عن بعد (فيديو)

متفرقات

الشرطة الأردنية توقف شخصا لقيادته سيارته عن بعد (فيديو)
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vu3s

أوقفت الشرطة الأردنية، اليوم الخميس، شخصا لمدة 14 يوما، بعد ضبطه يقود سيارته عن بعد دون الجلوس على مقعد السائق.

وحسب وسائل إعلام أردنية، فإن الشخص المخالف كان يقود سيارته من خلال التحكم عن بعد (تقنية القيادة الذاتية) على شارع الستين في محافظة السلط.

وأكدت إذاعة الأمن العام أن هذا التصرف عرض حياة السائق والآخرين لخطر محقق، وخاصة في ظل عدم جاهزية الطرق لاستخدام هذه التقنية.

المصدر: "عمون"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا