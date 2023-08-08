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صورة من الداخل لمنزل أغنى رجل على وجه الأرض

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صورة من الداخل لمنزل أغنى رجل على وجه الأرض
AFP
قاعدة إطلاق صواريخ لشركة "سبيكس إكس" في بوكا تشيكا، تكساس
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أعطى والتر إيزاكسون منسق الشؤون التنفيذية للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لمحة عن منزل الأخير الذي تبلغ قيمته 50 ألف دولار.

وكتب آيزاكسون على موقع "تويتر"، الذي غير ماسك تسميته إلى X: "في عام 2020 قرر ماسك بيع منازله الخمسة الكبرى وأن يكون مقر إقامته الأساسي في هذا المنزل المتقشف المكون من غرفتي نوم في بوكا تشيكا، تكساس، حيث يجلس على هذه الطاولة الخشبية ويجري مكالمات هاتفية".

وقال كاتب السيرة الذاتية إنه سيشرح لماذا قرر ماسك بيع منازله الأخرى في كتابه عن الملياردير، الذي سيصدر في 12 سبتمبر المقبل.

في عام 2020، أعلن ماسك أنه سيبيع "جميع الممتلكات المادية تقريبا، ولن يمتلك أي منزل".

وبعد أسابيع تم إدراج خمسة من منازله للبيع. وباع ماسك منزله الأخير مقابل 30 مليون دولار في عام 2021 بعد أن قال إنه قرر العيش في منزل يستأجره من شركة "سبيس إكس" بمحاذاة الميناء الفضائي التابع للشركة في تكساس بتكلفة 50 ألف دولار.

يذكر أن ثروة ماسك يبلغ 187.1 مليار دولار، وفقاًلمؤشر “"بلومبرغ للمليارديرات"

المصدر: business insider

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