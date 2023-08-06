الممثل جيمي فوكس يعتذر لمتابعيه بعد إساءة فهم منشور له عن "قتل المسيح" والخيانة

اعتذر الممثل الأمريكي، جيمي فوكس، وحذف منشورا شاركه على حسابه في "إنستغرام"، بعد إثارته جدلا عن تضمنه "معاداة للسامية" وعبارات تخص قتل السيد المسيح في إشارة إلى اليهود.

وكان فوكس قد شارك منشورا أمام 16.7 مليون متابع له، قال فيه: "لقد قتلوا ذلك الرجل المسيح؟ فما بالكم بما قد يفعلونه بك؟؟؟!""، كما ألحق المنشور بهاشتاغات من قبيل #أصدقاء_مزيفون و#حب_زائف.

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من جهتهم، اعتبر بعض مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الرسالة المنشورة تبدو وكأنها تعكس الاعتقاد المعادي للسامية بأن الشعب اليهودي مسؤول بصورة جماعية عن قتل المسيح، وهو ما أدى لأعمال عنف ومذابح ضد اليهود على مدار قرون عديدة.

وعلى إثر ذلك، قام فوكس بحذف منشوره واعتذر "للمجتمع اليهودي ولكل من شعر بالإهانة من منشوري"، حيث ادعى أنه تم تفسيره بصورة خاطئة. وأضاف: "أعرف الآن أن اختياري للكلمات قد تسبب في إهانة وأنا آسف. لم تكن هذه نيتي على الإطلاق".

وتابع موضحا عبر حسابه في "إنستغرام": "من أجل التوضيح، لقد تعرضت للخيانة من قبل أحد الأصدقاء المزيفين، وهذا ما قصدته بتلك الكلمات وليس أي شيء آخر".

وتجدر الإشارة إلى أن ممثلة هوليوود الشهيرة، جينيفر أنيشتون، قد طالتها انتقادات بسبب "إعجابها" بهذا المنشور.

وأصرت أنيشتون (54 عاما) التي لديها حوالي 43 مليون متابع على "إنستغرام"، في وقت لاحق، على أنها نقرت بالخطأ على خيار "أعجبني"، مضيفة: "هذا يجعلني أشعر بالمرض حقا.. لم "أعجب" بهذا المنشور سواء عن قصد أو صدفة".

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وتجدر الإشارة إلى أن الممثل فوكس خضع للعلاج في المستشفى بسبب مشكلة طارئة غامضة، وعبّر مؤخرا عن التزامه القوي بالإيمان المسيحي وانخراطه في الكنيسة. وقد يكون منشوره موجها لأحد الأصدقاء اليهود.

المصدر: au.news.yahoo.com