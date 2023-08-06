 
مباشر

القبض على رجل أمريكي يتسلل إلى شقق النساء ويقوم بتصرف غريب أثناء نومهن!

متفرقات

القبض على رجل أمريكي يتسلل إلى شقق النساء ويقوم بتصرف غريب أثناء نومهن!
مارك أنتوني غونزاليس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vtad

ألقت الشرطة الأمريكية في ولاية كاليفورنيا القبض على رجل متهم بمداعبة أقدام امرأتين أثناء نومهما، بعد اقتحام منزلهما ليلا والتسلل إلى غرفهما الخاصة.

ويُشتبه بأن مارك أنتوني غونزاليس، 26 عاما، قد دخل إلى شقتين في ساوث ليك تاهو، ثم قام بلعق أقدام النساء النائمات، وفقا لمكتب مأمور مقاطعة دوغلاس.

وكشف الطب الشرعي غونزاليس للمحققين، وهو من سكان أتواتر بولاية كاليفورنيا. وقالت الشرطة إنه معروف لديها ومشتبه به في عدد من الجرائم المرتكبة بخصوص الأقدام، والتي يبدو أنها تصاعدت بعد اعتقاله الأخير.

وأوضح دان كوفرلي، مأمور مقاطعة دوغلاس: "إنني مسرور للغاية لأن المحققين التابعين لي تمكنوا من التعرف على هذا الشخص وتحديد مكانه واعتقاله".

مضيفا: "هذه الأنواع من الجرائم تنذر بالخطر بشكل خاص للمجتمع، والقدرة على إلقاء القبض على المجرمين تتيح للضحايا والمجتمع الشعور بالأمان مرة أخرى".

المصدر: LBC

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا