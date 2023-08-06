القبض على رجل أمريكي يتسلل إلى شقق النساء ويقوم بتصرف غريب أثناء نومهن!

ألقت الشرطة الأمريكية في ولاية كاليفورنيا القبض على رجل متهم بمداعبة أقدام امرأتين أثناء نومهما، بعد اقتحام منزلهما ليلا والتسلل إلى غرفهما الخاصة.

ويُشتبه بأن مارك أنتوني غونزاليس، 26 عاما، قد دخل إلى شقتين في ساوث ليك تاهو، ثم قام بلعق أقدام النساء النائمات، وفقا لمكتب مأمور مقاطعة دوغلاس.

وكشف الطب الشرعي غونزاليس للمحققين، وهو من سكان أتواتر بولاية كاليفورنيا. وقالت الشرطة إنه معروف لديها ومشتبه به في عدد من الجرائم المرتكبة بخصوص الأقدام، والتي يبدو أنها تصاعدت بعد اعتقاله الأخير.

وأوضح دان كوفرلي، مأمور مقاطعة دوغلاس: "إنني مسرور للغاية لأن المحققين التابعين لي تمكنوا من التعرف على هذا الشخص وتحديد مكانه واعتقاله".

مضيفا: "هذه الأنواع من الجرائم تنذر بالخطر بشكل خاص للمجتمع، والقدرة على إلقاء القبض على المجرمين تتيح للضحايا والمجتمع الشعور بالأمان مرة أخرى".

المصدر: LBC