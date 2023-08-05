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الشاب خالد يحيي حفلا بالزي السعودي ويثير تفاعلا كبيرا (فيديوهات + صور)

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الشاب خالد يحيي حفلا بالزي السعودي ويثير تفاعلا كبيرا (فيديوهات + صور)
AFP
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 ظهر الفنان الجزائري الشاب خالد، بإطلالة غير متوقعة أثناء أحياء حفله الغنائي على مسرح الفنان محمد عبده في الرياض ضمن "موسم الجيمرز"، ما أثار تفاعلا كبيرا.

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو وصورا ظهر فيها الشاب خالد مرتديا الزي التقليدي، المتمثل بالبشت والعقال السعودي المقصب.

وأثار مظهر الشاب خالد إعجاب جمهوره، كما أشعل الفنان الجزائري حماسهم بأغانيه الشهيرة التي قدمها خلال الحفل. 

المصدر: RT

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