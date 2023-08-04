مصر.. الصور الأولى من حفل زفاف الفنان طه دسوقي تثير تفاعلا (صور)

احتفل الفنان المصري طه دسوقي بزواجه من نادين كتشيدجيان، التي تعرف عليها من خارج الوسط الفني، فيما تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية صور الزفاف وتفاعلوا معها.

وظهر طه مرتديا بدلة رمادية اللون، وزوجته مرتدية فستانا أبيض أنيقا وبسيطا يناسبها.

وأقام الثنائي حفلا اقتصر على الأصدقاء والمقربين، منهم محمد حلمي، وهو أحد أعضاء فرقة تقدم "اسكتشات" كوميدية على مسرح ساقية الصاوي، حيث نشر حلمي صورة من حفل الزفاف في "إنستغرام"، معلقا عليها بطريقة كوميدية قائلا: "طه سابنا بنحضر ماتيريال واتجوز".

وجدير بالذكر أن الفنان طه دسوقي شارك في الموسم الرمضاني السابق، في مسلسل "الصفارة" بجانب الفنان أحمد أمين وحقق به نجاحًا كبيرًا، حيث نال إعجاب الجمهور بسبب أدائه المختلف والمميز.

المصدر: "المصري اليوم"