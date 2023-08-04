جورج قرداحي يواجه موقفا محرجا مع هاني شاكر ويثير تفاعلا (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة محرجة تعرض لها الإعلامي اللبناني، جورج قرداحي، أثناء وقوفه على خشبة مسرح مهرجان جرش، مع الفنان المصري، هاني شاكر.

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث أخطأ الإعلامي جورج قرداحي دون قصد في اسم الفنان المصري، هاني شاكر، أكثر من مرة، وذلك قبل إحياء الأخير لحفله ضمن فعاليات الدورة الـ37 من المهرجان.

وقال جورج قرداحي: "أنا لي الشرف أنه باسم الأردن أكرم هذا الحبيب، هذا الفنان الكبير، أمير الطرب في العالم العربي، أستاذ إيهاب، أنت عزيز وبتعرف أني أكن لك كل الاحترام والمحبة، ومن يكرم أستاذ إيهاب وكأنه تم تكريمه"، ليرد الجمهور عليه ويصحح له الخطأ.

من جهته، تدخل هاني شاكر وتدارك الموقف بجانب الإعلامي جورج قرداحي، بعدما اعتذر قرداحي له، وقال أمير الغناء العربي وهو يضحك: "أنا وإيهاب إخوات مافيش فرق".

وحرصت إدارة مهرجان جرش على تكريم الفنان هاني شاكر، تقديرا لمسيرته الفنية الطويلة، حيث قدم شاكر خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بشكل واسع.

المصدر: "المصري اليوم"