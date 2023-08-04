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شرطة المملكة المتحدة تبحث عن لص سرق 14 خلية نحل

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شرطة المملكة المتحدة تبحث عن لص سرق 14 خلية نحل
AFP
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تبحث شرطة المملكة المتحدة في بلدة نائية في ويلز عن لص سرق 14 خلية نحل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وطالبت السكان بإبلاغها أي معلومة عن الجاني.

وفي فيديو نشر عبر "تويتر"، قال إيوان أوي ، من فريق الجريمة الريفية في شمال ويلز إنه "أمر غير معتاد.. لدينا تقارير تفيد بأن 14 خلية نحل بها نحل عامل قد سُرقت من هذا الموقع في وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا يوم السبت وربما حوالي منتصف ليل الاثنين. هذا نداء لأي شخص رأى أي شيء مريب في ذلك الوقت - ولمجتمع تربية النحل لأن يتقدم بتقديم إفادته".

المصدر: sky news

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