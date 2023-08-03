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حظه العاثر أوقعه مع صاحب متجر هندي لا أمريكي.. نهاية غير متوقع للص متباه! (فيديو)

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حظه العاثر أوقعه مع صاحب متجر هندي لا أمريكي.. نهاية غير متوقع للص متباه! (فيديو)
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أثار فيديو قيام لص من أصول إفريقية بنهب محل بقالة مملوك لهنود في الولايات المتحدة الأمريكية تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرت العادة في أمريكا أن يقتحم مواطنون المحالات التجاري وينهبونها دون أن يعترضهم أحد، حتى أن الشرطة لا تتدخل ولا تعاقبهم، لكن هذا السارق اختار العنوان الخطأ، إذ لم يكن يدري أن زبونه هذه المرة هندي لا أمريكي.

ويظهر في الفيديو اللص وهو يجمع البضاعة الموجودة على الرفوف بطريقة عشوائية رغم تحذيرات البائع، ليضعها في سلة كبيرة كانت صحبته.

وعندما هم بالمغادرة وجد صاحب المحل بانتظاره عند الباب بعصاه، حيث قام بضربه بقوة بمساعدة البائع، ومنعاه من المغادرة صحبة غنيمته المنحوسة.

المصدر: RT

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