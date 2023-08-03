روسيا.. ضبط امرأة بأساور كارتييه مرصعة بالألماس من دبي

احتجزت الجمارك في مطار شيريميتيفو بالعاصمة موسكو مواطنة حاولت تهريب حقيبة مجوهرات ذهبية مرصعة بالألماس بقيمة 4 ملايين روبل دون التصريح عنها.

وكانت المجوهرات مغلفة في علب ذات ماركة تجارية فرنسية معروفة.

وزعمت المرأة بأنها أحضرت هذه المجوهرات من دبي للاستخدام الشخصي، لكن الجمارك اعتبرت ذلك محاولة عملية تهريب.

إذا تم فتح القضية الجنائية، فقد تواجه الفتاة عقوبة السجن تصل إلى سبع سنوات في السجن وغرامة على استيراد مجوهرات غير مصرح بها مصنوعة من معادن ثمينة مدرجة في قائمة السلع المهمة استراتيجيا.

المصدر: RT