بالفيديو.. سمكة قرش تسبح نحو مجموعة من المصطافين في مياه فلوريدا

التقطت طائرة بدون طيار مشاهد لمجموعة من الأشخاص يشاهدون سمكة قرش تسبح باتجاههم مباشرة وهم يقفون في المياه الضحلة قبالة سواحل بالم بيتش، بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأظهرت اللقطات سمكة القرش من نوع "المطرقة"، وهي تسبح باتجاه المجموعة، التي تقف في المياه التي يصل ارتفاعها إلى خصرهم، إلا أنه فجأة قرر القرش الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه غير ضار بالبشر، تغيير مساره.

De-fin-itely too close for comfort 🦈 Drone video caught a 14-foot hammerhead shark swimming directly toward a group of people off the coast of Palm Beach, FL. pic.twitter.com/DjGY5vePs9 — AccuWeather (@accuweather) August 2, 2023

وكتب ملتقط الفيديو، إيفان بارنس على "إنستغرام" أن الفيديو تم تسجيله "على بعد أقدام من الشاطئ" ، مضيفًا أن الأشخاص الموجودين في الماء هم أصدقاؤه.

وأضاف: "لقد كانوا قادرين على رؤية الزعنفة الظهرية الضخمة لسمك القرش طوال الوقت".

المصدر: RT