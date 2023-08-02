سلوكها أخاف المتواجدين.. خنازير برية "تغزو" شاطئا بإسبانيا بحثا عن الطعام (صور)

وثق مقطع فيديو التقطه مصطاف بشاطئ ماربيا في إسبانيا، دخول مجموعة من الخنازير البرية إلى المكان وبحثها عن الطعام في أكياس القمامة، ما أثار الخوف بين المتواجدين.

وتظهر اللقطات التي تم تصويرها بهاتف محمول "عائلة" مكونة من 6 خنازير، تتحرك على رمال الشاطئ الذهبية وتتجول بين المظلات، كما تحشر أنفها في كل كيس يعترض سبيلها.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن سلوكات الخنازير أثارت الخوف بين المتواجدين.

وذكرت الصحيفة أيضا أن الحيوانات صعدت فوق الكراسي أثناء تجوالها في المنطقة بحثا عن الطعام في أكياس القمامة.

وابتعد العشرات من السباحين بحذر لتجنب التعرض لهجوم عرضي.

Marbella beach sunbathers shocked as frenzied wild boars search bags for foodhttps://t.co/xSXqbc6Askpic.twitter.com/Lac8qXjinO — The Mirror (@DailyMirror) August 1, 2023

ويمكن مشاهدة الخنازير البرية حول الشواطئ الإسبانية، ففي العام الماضي، ظهر خنزير بري كان يستحم في مياه البحر ​​بشاطئ "كوستا ديل سول" ثم خرج إلى الرمال أمام السياح المذهولين.

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية