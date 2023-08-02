عروسان فلبينيان يقيمان زفافهما في كنيسة غمرتها المياه (فيديو)

أصر عروسان في الفلبين على إقامة زفافهما رغم الفيضانات التي ضربت المنطقة والتي تركت أرض الكنيسة مغمورة بمياه الأمطار الكثيفة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور أن العروسين دخلا الكنيسة في مدينة مالولوس الفلبينية، وسارا وأرجلهما حتى الكاحل في الماء.

وفي عرض مفعم بالحب والعزم، سارت العروس والابتسامة تعلو وجهها، في ممر الكنيسة الغارق بالمياه، غير منزعجة من المياه العميقة.

وانتشرت قصة العروسين المبتلين بسرعة على وسائل التواصل، بعد أن نشرت إحدى قريبات العروس صورا ومقاطع فيديو أثناء القداس وهما أمام مذبح الكنيسة، بينما ابتلت أطراف ملابسهما بماء الفيضان.

المصدر: RT