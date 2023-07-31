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إنها حقيقية.. حديقة حيوانات صينية ترد على مزاعم ظهور بشر يرتدون ملابس دببة (صور + فيديو)

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إنها حقيقية.. حديقة حيوانات صينية ترد على مزاعم ظهور بشر يرتدون ملابس دببة (صور + فيديو)
Globallookpress
حديقة حيوانات صينية
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رفضت إدارة حديقة حيوان "هانغتشو" شرقي الصين، التلميحات التي تحدثت عن ظهور بعض الدببة في هيئة بشر يرتدون ملابس، وذلك بعد تداول صور ومقاطع فيديو لدببة تقف على أرجلها.

وأفادت حديقة الحيوان يوم الاثنين في بيان على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بأن الدببة الشمسية التي لديها جاءت من ماليزيا وهي أصغر في الحجم مقارنة بالدببة الأخرى التي تبدو مختلفة، حقيقية.

وجاء في البيان الذي أعد ليظهر وكأنه جاء على لسان دب "يعتقد البعض أنني إنسان.. يبدو أنكم لا تفهمونني جيدا".

ويشبه دب الشمس الكلاب الكبيرة في حجمه إذ يبلغ ارتفاعه 1.3 متر إذا وقف على رجليه الخلفيتين، بينما يصل ارتفاع الدببة الأخرى إلى 2.8 متر، بحسب البيان.

ورفض موظف في حديقة الحيوان التحدث عن الدببة عبر الهاتف، لكنه قال إنه يجري ترتيب زيارات للصحفيين، لمشاهدة الدببة.

وذكرت صحيفة "هانغتشو ديلي" أنه "بسبب الطريقة التي تقف بها الدببة تساءل البعض على الإنترنت عما إذا كانت الدببة بشرا متنكرين".

وتساءل مستخدمون عبر الإنترنت عما إذا كانت الدببة حقيقية بعد تداول صور ومقاطع فيديو تظهر أحدهم يقف منتصبا على رجليه الخلفيتين النحيفتين.

المصدر: أ ب

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