إنها حقيقية.. حديقة حيوانات صينية ترد على مزاعم ظهور بشر يرتدون ملابس دببة (صور + فيديو)

رفضت إدارة حديقة حيوان "هانغتشو" شرقي الصين، التلميحات التي تحدثت عن ظهور بعض الدببة في هيئة بشر يرتدون ملابس، وذلك بعد تداول صور ومقاطع فيديو لدببة تقف على أرجلها.

وأفادت حديقة الحيوان يوم الاثنين في بيان على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بأن الدببة الشمسية التي لديها جاءت من ماليزيا وهي أصغر في الحجم مقارنة بالدببة الأخرى التي تبدو مختلفة، حقيقية.

وجاء في البيان الذي أعد ليظهر وكأنه جاء على لسان دب "يعتقد البعض أنني إنسان.. يبدو أنكم لا تفهمونني جيدا".

ويشبه دب الشمس الكلاب الكبيرة في حجمه إذ يبلغ ارتفاعه 1.3 متر إذا وقف على رجليه الخلفيتين، بينما يصل ارتفاع الدببة الأخرى إلى 2.8 متر، بحسب البيان.

Malayan bear looks like a real one to me 🤨 pic.twitter.com/nErJGHkMMZ — Mariëlle (@marielle231) July 31, 2023

A bear🐻 stands up to mingle in the #Hangzhou Zoo! It sounds like a joke, and people wondered if it was a real bear or just someone in disguise, but it's true!🤣 Who knew bears liked to socialize? PS: It's actually a Malayan bear, the smallest bear type ever! @AnimalPlanetpic.twitter.com/YkORrKZfCd — Hangzhoufeel (@hangzhoufeel) July 31, 2023

something about malayan sun bears standing up together just makes me so uncomfortable pic.twitter.com/ntgcVUcAYr — adele 🤥🦃 (@uryellowhoe) June 25, 2023

ورفض موظف في حديقة الحيوان التحدث عن الدببة عبر الهاتف، لكنه قال إنه يجري ترتيب زيارات للصحفيين، لمشاهدة الدببة.

وذكرت صحيفة "هانغتشو ديلي" أنه "بسبب الطريقة التي تقف بها الدببة تساءل البعض على الإنترنت عما إذا كانت الدببة بشرا متنكرين".

وتساءل مستخدمون عبر الإنترنت عما إذا كانت الدببة حقيقية بعد تداول صور ومقاطع فيديو تظهر أحدهم يقف منتصبا على رجليه الخلفيتين النحيفتين.

Hangzhou Zoo: Our sun bears are real, not humans in disguise pic.twitter.com/Oo2rTtqUFt — Nazar Bruineman (@merrick_ivy) July 31, 2023

A video of a "human-like" black #bear 🐻at #Hangzhou Zoo went viral! But the zoo staff denies it's a person in disguise—too hot to bear! #animalpic.twitter.com/47y9VzslYQ — Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 31, 2023

المصدر: أ ب