"الميكروفون الطائر".. مغنية راب أمريكية تلقن معجبة درسا قاسيا! (فيديو)

في مقطع فيديو تم نشره مؤخرا على الإنترنت، شوهدت مغنية الراب الأمريكية كاردي بي وهي تلقي بميكروفونها على أحد الحاضرين الذين ألقوا مشروبهم عليها وهي على خشبة المسرح.

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وبينما أشعلت المغنية المسرح، صدمت بعدما ألقت إحدى المعجبات المشروب عليها بينما كانت تؤدي أغنيتها.

وفي الفيديو الذي انتشر بسرعة، شوهدت كاردي بي وهي تقذف ميكروفونها باتجاه الفتاة.

وكانت المغنية مستاءة بشكل واضح وبدت تصرخ في الفيديو. وقد سارع فريقها لإخراج الفتاة من الحشد وحاول تهدئة المغنية.

بعد فترة وجيزة من الحادث، أعاد حساب مغنية الراب تغريد الفيديو.

وبينما علق مغردون على طريقة رمي المغنية للميكروفون، قال آخرون إن رمي المشروب على المغنية كان تصرفا غير محترم.

وذهب آخرون للتعليق على أن سكب المشروب عليها والتصرف العنيف الذي ردت به المغنية انعكاس لأغانيها.

المصدر: RT