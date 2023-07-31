صدم الحاضرين.. الأمير وليام يقدم شطائر صديقة للبيئة على عربة "برغر" جنوب لندن (فيديو)

فاجأ الأمير البريطاني وليام زبائن عربة برغر بتقديمه وجبات سريعة صديقة للبيئة من داخل العربة في جنوب لندن، وسط دهشة الزبائن.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن أمير ويلز صدم الحاضرين عندما قام بصنع برغر نباتي من شاحنة طعام في أحدث مبادراته البيئية.

وأضافت أن ويليام 41 عاما، انضم إلى قناة "يوتيوب" الشهيرة Sorted" Food" لتسليط الضوء على أعمال ثلاثة من أحدث الفائزين بجائزة "Earth shot" التي أطلقها للمساعدة في إيجاد حلول لكبرى المشكلات البيئية.

ودعا الأمير ويليام من مؤسسي "Sorted Food" لمراجعة واختبار ابتكارات الفائزين الثلاثة، مشيرا إلى أن كلا منهم يمثل حلا رائدا لإصلاح الكوكب.

وقال الأمير في أثناء تقديمه شطائر البرغر لزبائن بدت عليهم حالة من الذهول "سأحضر البرغر حالا.. صباح الخير للجميع.. إنه مطبوخ بشكل جيد وجاهز للاستلام".

وأضاف ويليام "بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، فإن جائزة "إيرث شوت" موجودة لإصلاح وتجديد الكوكب".

ومضى الأمير يقول لزبائن عربة البرغر "العلبة التي توشكون على الأكل فيها من صنع شركة "نوتبلا" (Notpla) ولا تحوي أي بلاستيك، لقد توصلوا إلى غلاف من الأعشاب البحرية"، مشيرا إلى أنه تم توفير الصناديق الصديقة للبيئة في الأحداث الرياضية الشهيرة مثل نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

وتابع قائلا "تزرع المكونات الموجودة في البرغر داخل صوبة في الهند تابعة لشركة اسمها خيتي.. وأخيرا وليس آخرا، فإننا نطهوه على ما يسمى مواقد "موكورو" النظيفة، صممتها سيدة في كينيا بهدف الحد من تلوث الهواء بدلا من استخدام الفحم".

وذكر أنه تم إنشاء المواقد بهدف حماية صحة النساء والأسر في جميع أنحاء كينيا والقارة الإفريقية والذين غالبا ما يتعرضون لتلوث الهواء من مواقد حرق الفحم.

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية