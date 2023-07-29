الرقصة الأخيرة.. وفاة شاب مصري في حفل خطوبته ببورسعيد (فيديو)

نشر موقع "مصراوي" يوم السبت مقطع فيديو وثق اللحظات الأخيرة في حياة شاب توفي أثناء حفل خطوبته بالقاعة الفرنسية نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد.

وظهر في الفيديو الشاب سعيد خالد السعيد محمد اسماعيل 22 عاما، والشهير بـ "صهيب خالد" وهو يرقص مع خطيبته الرقصة الأخيرة قبل دقائق من سقوطه على أرض القاعة إثر توقف في عضله القلب، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بين أحضان والده وأصدقائه.

وكان مستشفى السلام بورسعيد قد استقبل أمس الجمعة الشاب جثة هامدة.

وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة.

وذكر الموقع المصري أن جثة الشاب وبعد أن وضعت بمشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة، أمرت الأخيرة بدفنها وقد شيع جثمانه الآلاف من أهالي بورسعيد من مسجد الكبير المتعال إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة نطاق حي الزهور.

المصدر: موقع "مصراوي"