نجوى كرم تدخل موسوعة "غينيس" (صور + فيديو)

حصدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم جائزة تميز جديدة من موسوعة "غينيس" من خلال أطول رداء كتف في العالم قبيل الحفل الذي تحييه يوم الجمعة في الدورة 37 من مهرجان جرش.

والرداء الذي ارتدته نجوى كرم من تصميم الأردني كيش جين.

بالأبيض ..أشرقت شمس الغنية نجوى كرم في حفل استقبال المعجبين للإحتفاء بدخولها كتاب غينيس للأرقام القياسية @najwakaram#نجوى_كرمpic.twitter.com/yEtywzWgoV — موقع بيروتكم الالكتروني (@BeirutcomMag) July 27, 2023

ونشرت نجوى كرم صورا لإطلالتها خلال الاحتفالية وحصولها على شهادة التكريم من "غينيس" وعلقت قائلة: "لمّا منلتقي بيصغر الكون وبيكبر قلبي".

ويبلغ طول الرداء 55.7 متر، تم استخدام 118 مترا من القماش و3 أمتار من الجلد الذهبي الانعكاسي لصنع الرداء.

إدارة غينيس العالمية: #نجوى_كرم أول مغنية لبنانية في التاريخ تدخل موسوعة جينيس برقم عالمي بشكل رسمي pic.twitter.com/elXNbpfSj2 — Star Arab World (@StarArabWorld) July 27, 2023

تصريح إدارة غينيس للأرقام القياسية#نجوى_كرم_في_جرشpic.twitter.com/ixjMIg6NJf — Star Arab World (@StarArabWorld) July 27, 2023

واعتمد كيش الذي اشتهر باستخدامه للجلد الانعكاسي في تصاميمه، على الأسطورة اليونانية كمصدر إلهام للرداء، حيث قام كيش بإضافة كلمة "كاريزما" كمخطوط عربي على ظهر الرداء لإضافة اسم آخر عمل فني أطلقته الفنانة اللبنانية نجوى كرم.

ووقعت هذه الفعالية في مدينة السلط في الأردن للترحيب بالفنّانة في المملكة قبيل حفلها في مهرجان جرش يوم الجمعة.

يشار إلى أن كيش جين سيكون أول مصمم أردني يشارك في أسبوع الموضة في نيويورك، حيث سيقدم مجموعته لربيع وصيف 2024 هناك.

المصدر: "عمون"