كشف الستار عن أحد أضخم الشطائر في العالم بمدينة لبنان الأمريكية (فيديو)

كشف الستار عن شطيرة بولونيا ضخمة (Bologna sandwich) وصفت بأنها واحدة من أكبر الشطائر في العالم، في معرض بمدينة لبنان وسط ولاية بنسلفانيا.

وأعد طاقم كبير من المتطوعين يعرف باسم "أمن بولونيا" الشطيرة وطولها 45.7 مترا، ليل الثلاثاء في معرض بمدينة لبنان.

وتشتهر شطيرة بولونيا في هذه المدينة بنكهتها المميزة المدخنة والحمضية معا.

وتبرع رعاة لكل "قضمة" يبلغ طولها قدما من الشطيرة بمبلغ 100 دولار.

وتم التبرع بالعائد لكنائس المدينة ولجهودها لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في المنطقة.

وأفاد تقرير لموقع "بنسلفانيا لايف" أن فريق "أمن بولونيا" التطوعي استخدم 600 شريحة من جبن البروفولوني و1200 شريحة من لحم بولونيا البارد لصناعة 900 شطيرة ملتصقة ببعضها، واستمتع رواد المعرض بالتهامها مجانا ليل الثلاثاء.

جدير بالذكر أن مدينة لبنان تقع على بعد 116 كيلومترا تقريبا شمال غرب مدينة فيلادلفيا.

المصدر: أ ب