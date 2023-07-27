بالفيديو.. إنقاذ 3 فتيات قضين ليلة كاملة على متن وسادة هوائية في بحر قزوين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لـ3 فتيات قررن قضاء ليلتهن في مياه بحر قزوين، على متن فراش هوائي.

وحسب المعلومات فإن الفتيات قضين حوالي 15 ساعة في البحر، وقد تم العثور عليهن عند الساعة 6 صباحا، على بعد 22 كيلومترا من سواحل بلدة أكتاو في كازاخستان.

ونشر حساب تابع للحكومة عبر حسابه على "انستغرام" صور للفتيات بعد إنقاذهن، وللفراش الهوائي الذي قضين ليلتهن عليه.

وأفاد بأن سفينة تحمل اسم Sunkar، أنقذت الفتيات ونقلتهن إلى ميناء أكتاو البحري ، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية والدعم النفسي.

المصدر: RT