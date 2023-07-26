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لماذا تستقبل السعودية ضيوفها الرسميين بالسجاد البنفسجي؟ (فيديو)

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لماذا تستقبل السعودية ضيوفها الرسميين بالسجاد البنفسجي؟ (فيديو)
AP
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نشر بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مقطع فيديو يوضح فيه سبب اختيار لون السجاد "البنفسجي"، عوضا عن اللون الأحمر بمراسم استقبال ضيوف المملكة الرسميين.

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر بدر العساكر مقطع فيديو للخزامى والسجاد البنفسجي، معلقا عليه بالقول: "خزامى السعودية.. تغطي الأرض بجمالها اللوني وعبقها الخاص.. ومنها يأتي التفرد الثقافي في تعزيز الهوية السعودية باختيار البنفسجي، لونا لسجاد استقبال ضيوف الدولة الرسميين".

وأثار مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب مستخدمون عن فخرهم بالانتماء للملكة العربية السعودية، لافتين إلى جمال الخزامى ولونها.

لماذا تستقبل السعودية ضيوفها الرسميين بالسجاد البنفسجي؟ (فيديو)

المصدر: RT

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