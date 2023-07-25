السعودية.. منزل مبني فوق جبل يثير تفاعلا (فيديو)

أثار مقطع فيديو منتشر بمواقع التواصل الاجتماعي لمنزل مبني فوق الصخور في جبل بمنطقة خميس مشيط في السعودية تفاعلا كبيرا.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث يظهر البيت وهو مبني على صخور ضخمة بشكل لافت للنظر.



من جهته، علق صاحب المنزل لموثق الفيديو على كيفية بنائه لمنزله بهذا الشكل، حيث أوضح أن قصة البناء تعود إلى 23 عاما، لافتا إلى أن البرج (جزء من المنزل) أتمه حسب خبرته في مجال الهندسة والمعمار والبناء.

وأكد المواطن أنه لم يهد من الجبل أي جزء لبناء منزله، معتبرا أن المسألة "توفيق من الله".





يعجبني الشخص المبتكر — بدون اسم (@z765v) July 25, 2023

المصدر: RT