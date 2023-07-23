شرطي أمريكي يطلق كلبه البوليسي على رجل أعزل من أصول إفريقية
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تناقلت وسائل الإعلام فيديو لشرطي يطلق كلبه البوليسي على رجل أعزل من أصول إفريقية بولاية أوهايو الأمريكية.
وحسب صحيفة "واشنطن بوست"، يظهر الفيديو إطلاق كلبه تجاه شخص لم يعارض أوامر الشرطة، مما أدى إلى تعرضه للعض.
وقالت إدارة الشرطة إنها عقدت مجلس مراجعة للتحقيق في الحادث.
'A newly released body-camera video shows a police dog mauling an unarmed Black man who had surrendered to authorities after a high-speed chase in Ohio on the Fourth of July.'— Phil Stripling (@civex) July 22, 2023
However, the Black man learned a skill he could use later, DeSantis said.https://t.co/fMoBBq5quv
المصدر: واشنطن بوست