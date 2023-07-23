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شرطي أمريكي يطلق كلبه البوليسي على رجل أعزل من أصول إفريقية

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شرطي أمريكي يطلق كلبه البوليسي على رجل أعزل من أصول إفريقية
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تناقلت وسائل الإعلام فيديو لشرطي يطلق كلبه البوليسي على رجل أعزل من أصول إفريقية بولاية أوهايو الأمريكية.

وحسب صحيفة "واشنطن بوست"، يظهر الفيديو إطلاق كلبه تجاه شخص لم يعارض أوامر الشرطة، مما أدى إلى تعرضه للعض.

وقالت إدارة الشرطة إنها عقدت مجلس مراجعة للتحقيق في الحادث. 

المصدر: واشنطن بوست

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