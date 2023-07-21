سوريا.. قطار يصدم سيارة عند معبر مجدلون البحر في محافظة طرطوس (صورة)

أصيب 10 أشخاص بجروح متفاوتة في حادث سير على السكة الحديدية عند معبر مجدلون البحر بمنطقة طرطوس السورية، بعد أن صدم قطار سيارة من نوع "فان".

وكان القطار في الموقع المذكور متجها من طرطوس إلى مدينة حمص، فصدم سيارة نوع "فان" عند عبورها السكة بجانب القطار، حيث تم إسعاف جميع المصابين إلى مشفى الباسل لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تتفاوت الإصابات بين متوسطة وبسيطة.

ودعت محافظة طرطوس عقب الحادثة المواطنين إلى توخي الحذر والانتباه أثناء عبور السكك الحديدية، والتأكد من خلو السكة من عبور أي قطارات وعدم الاقتراب من حرم السكك الحديدية حرصا على سلامتهم.

المصدر: الوطن السورية